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Обзор маркетплейсе Retriv.market: Покупка готовых аккаунтов X (твиттер)Обзор маркетплейсе Retriv.market: Покупка готовых аккаунтов X (твиттер)
07 Октября
20:12
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X (Твитер) – популярный мессенджер, который насчитывает больше 100 миллионов пользователей по всему миру. В нем можно не только обмениваться текстовыми, голосовыми сообщениями, но и использовать для решения бизнес задач. Блогеры, компании, предприниматели используют его для продвижения продуктов, услуг, раскрутки страниц.
За нежелательную рекламу, подозрительную активность администрация социальной сети блокирует аккаунты. Приходится заново создавать новые профили. Для ее развития придется вложить много сил и времени. Для быстрого запуска проектов выгоднее всего купить аккаунты твиттер с хорошей базой подписчиков. Так, ваши записи сразу же увидят много людей, будут пересылать друг другу.
Где купить аккаунты твиттер?
Маркетплейсе Retriv.market – виртуальная онлайн-платформа, которая предлагает разнообразие готовых страниц уже более 10 лет. Здесь точно найдутся подходящие решения.
У сайта удобный интерфейс, ассортимент представлен структурировано. Каталог представлен на главной странице. Подробнее о каждом интересующем разделе можно почитать, пройдя по ссылке. К каждой учетной записи прилагается описание: количество фолловеров, дата регистрации, наличие контента, IP страны регистрации.
Недорогие профили на онлайн-площадке обходятся дешевле, чем расходы на proxy и регистрацию нового номера телефона.
Предложения маркетплейса
Ассортимент маркетплейса Rettriv.Market – огромная база аккаунтов по невысокой стоимости:
После получения доступа в профилях можно начать работу.
Вы можете купить аккаунт х под женский или мужской пол, с подтверждением по номеру телефона или электронной почте. Предложений от Retriv не встретить у других компаний.
Стоимость зависит от наличия контента, количества подписчиков, возраст учетной записи, активность фоловеров в профиле. Каждый сам выбирает профили, которые решают поставленные задачи. Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
При покупке готовой страницы вы получаете все данные необходимые для доступа к аккаунту на электронную почту.
Плюсы купленных аккаунтов в Retriv.Market
По возникшим вопросам можно написать в чат-поддержку. Менеджеры расскажут подробнее об услугах, условиях покупки.
Плюсы от покупки аккаунтов на маркетплейсе Retriv.Market
Купить аккаунты twitter, значит:
Приобрести готовые профили в R, значит стать обладателем эффективного инструмента для продвижения бизнеса.
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